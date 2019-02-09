Son Dakika Haberleri: Hafif Ticari Aracın Çarptığı Liseli Fatma Öldü, Arkadaşı Yaralandı

Hafif Ticari Aracın Çarptığı Liseli Fatma Öldü, Arkadaşı Yaralandı

34 dakika önce

TRABZON'un Arsin ilçesinde yolun karşısına geçmeye çalışırken hafif ticari aracın çarptığı lise öğrencilerinden Fatma Canan Can (16) öldü, arkadaşı Mihbiran Korkmaz (16) ise yaralandı.

Hafif Ticari Aracın Çarptığı Liseli Fatma Öldü, Arkadaşı Yaralandı, System.String[]
TRABZON'un Arsin ilçesinde yolun karşısına geçmeye çalışırken hafif ticari aracın çarptığı lise öğrencilerinden Fatma Canan Can (16) öldü, arkadaşı Mihbiran Korkmaz (16) ise yaralandı.

?Kaza, saat 11.00 sıralarında Arsin ilçesi Yeşilyalı Mevkii Karadeniz Sahil Yolu'nda meydana geldi. Rize'den Trabzon yönüne giden Adem G. yönetimindeki 25 LA 021 plakalı hafif ticari araç, yolun karşısına geçmeye çalışan lise öğrencileri Mihriban Korkmaz ve Fatma Canan Can'a çarptı. Kazada yaralanan iki arkadaşa ilk müdahaleyi, diğer sürücüler yaptı. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen ambulansla Kormaz ve Can, Kanuni Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralılardan Fatma Canan Can, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı. Kolundan yaralanan Mihbiran Korkmaz'ın sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

Kazanın ardından sürücü Adem G., gözaltına alındı. 

- Arsintrabzon

»  »      Haber Yayın Tarihi : 09.02.2019 02:33 Kaynak: DHA

Trabzon, Arsin, 3. Sayfa
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