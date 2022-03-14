Hafif ticari aracın çarptığı motokurye yaralandı - Son Dakika
Üye Girişi

Hafif ticari aracın çarptığı motokurye yaralandı

14.03.2022 23:10
Hafif ticari aracın çarptığı motokurye yaralandı

Bursa'da hafif ticari araçla çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı.

Bursa'da hafif ticari araçla çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı.

Kaza, Osmangazi ilçesi Bağlarbaşı Mahallesi Bahtiyar Sokak'ta meydana geldi. 26 EM 781 plakalı hafif ticari araçla çarpışan motosiklet sürücüsü yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri yaralanan motokuryeyi ilk müdahale sonrası hastaneye kaldırdı.

Polis kazayla ilgili inceleme başlattı. - BURSA

Hafif ticari aracın çarptığı motokurye yaralandı
Hafif ticari aracın çarptığı motokurye yaralandı
Hafif ticari aracın çarptığı motokurye yaralandı
Hafif ticari aracın çarptığı motokurye yaralandı

YORUMLAR
500
Bursa'da odunlukta çıkan yangın korkuttu Bursa'da odunlukta çıkan yangın korkuttu Uluslararası Osmangazi Tarihi Kent Koşusu için kayıt dönemi başladı Uluslararası Osmangazi Tarihi Kent Koşusu için kayıt dönemi başladı

Osmangazi, Polis, Bursa, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Hafif ticari aracın çarptığı motokurye yaralandı - Son Dakika


Son Dakika
23:17 Kabine yarın toplanıyor! Gündemde Rusya-Ukrayna savaşı ve ekonomi yer alacak
23:14 Rus kanalında gündem olan hareket! Canlı yayında "Savaşa hayır" pankartı açıldı
23:12 Beşiktaş maçında fırtına gibi esen Kerem'den Barcelona açıklaması: Gerekeni yapacağız
23:11 Kar yağışı nedeniyle 8 ilde eğitime ara verildi
22:26 Nelsson ile Larin arasındaki pozisyon eleştiri oklarının hedefi oldu! Ahmet Çakar açtı ağzını yumdu gözünü
22:24 Çin ve ABD karşı karşıya geldi: Rusya'ya silah desteği verirlerse bunun sonuçları olacak
22:22 Domenec Torrent 2 golün sahibi Kerem Aktürkoğlu'nu omuzlarına aldı
22:19 Sektör hareketlendi! Ford, Türkiye'de bir batarya fabrikası kurma kararı aldı
22:10 Beşiktaş, Galatasaray'a 2-1 mağlup oldu
21:37 EPDK'dan akaryakıt zirvesi! Yeni tarifeler gündemde
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.03.2022 23:25:02. #1.13#
SON DAKİKA: Hafif ticari aracın çarptığı motokurye yaralandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement