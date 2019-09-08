Son Dakika Haberleri: Hafif ticari aracın çarptığı motosikletin sürücüsü öldü
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Hafif ticari aracın çarptığı motosikletin sürücüsü öldü

1 saat önce

ELAZIĞ'da, hafif ticari aracın çarptığı motosikletin sürücüsü Harun Çetintaş (24) hayatını kaybetti, arkasında oturan 1 kişi ise yaralandı.

Hafif ticari aracın çarptığı motosikletin sürücüsü öldü, System.String[]
ELAZIĞ'da, hafif ticari aracın çarptığı motosikletin sürücüsü Harun Çetintaş (24) hayatını kaybetti, arkasında oturan 1 kişi ise yaralandı.
Kaza, gece saatlerinde Abdullahpaşa Mahallesi'nde meydana geldi. Sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 23 HZ 281 plakalı hafif ticari araç, Harun Çetintaş yönetimindeki 35 AAK 83 plakalı motosiklete çarptı. Kazada motosikletin sürücüsü Çetintaş ile arkasında oturan kişi yaralandı. Yaralılar, ihbarla olay yerine gelen sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı. Acil Servis'te tedaviye alınan Çetintaş, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Çetintaş'ın cesedi otopsi için morga konulurken, hafif ticari aracın sürücüsü ise gözaltına alındı.


Acil Servis, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 08.09.2019 01:53 Kaynak: DHA
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