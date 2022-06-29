Kaza, Mahmudiye Mahallesi Orhangazi Caddesi üzerinde meydana geldi. Armağan Sokak'tan çıkan Musa Doğan (47) yönetimindeki 16 AEU 058 plakalı hafif ticari araç, Orhangazi Caddesi üzerinde seyir halinde olan sürücü Eren Yiğitoğlu (21) idaresindeki 16 ANG 084 plakalı motosiklete yandan çarptı. Çarpmanın etkisiyle havalanan motosikletin sürücüsü yere düştü. Yaralı, olay yerine gelen 112 Acil Servis ekibi tarafından İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kaynak: İHA

Tragger, İnegöl, Bursa, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Hafif ticari aracın çarptığı motosikletli böyle havalandı - Son Dakika

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