Hafif ticari aracın çarptığı muhabir, kurtarılamadı - Son Dakika
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Hafif ticari aracın çarptığı muhabir, kurtarılamadı

05.07.2022 13:55
Hafif ticari aracın çarptığı muhabir, kurtarılamadı

KAYSERİ'de, hafif ticari aracın çarptığı motosikletteki muhabir Hamza Yüksel (25), ağır yaralı kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

KAYSERİ'de, hafif ticari aracın çarptığı motosikletteki muhabir Hamza Yüksel (25), ağır yaralı kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Kaza, sabah saatlerinde Kocasinan ilçesi Erkilet Bulvarı'nda meydana geldi. M.E. yönetimindeki hafif ticari araç, kentte muhabirlik yapan Hamza Yüksel'in kullandığı 21 AAF 822 plakalı motosiklete çarptı. Kazada yola savrulan Yüksel, ağır yaralandı. Çevredekilerin ihbarıyla kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ambulansla Kayseri Şehir Hastanesi'ne kaldırılan Yüksel, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Hafif ticari araç sürücüsü M.E. ise gözaltına alındı. Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.


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Kayseri'de hafif ticari aracın çaptığı motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti Kayseri'de hafif ticari aracın çaptığı motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti Kayseri 1.Amatör Küme Play-Off Kayseri 1.Amatör Küme Play-Off
Kaynak: DHA

Kocasinan, Tragger, Kayseri, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Hafif ticari aracın çarptığı muhabir, kurtarılamadı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Hafif ticari aracın çarptığı muhabir, kurtarılamadı - Son Dakika
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