Hafif ticari aracın çarptığı muhabir, kurtarılamadı (2) - Son Dakika
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Hafif ticari aracın çarptığı muhabir, kurtarılamadı (2)

05.07.2022 20:01
Hafif ticari aracın çarptığı muhabir, kurtarılamadı (2)

GÜVENLİK KAMERA GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTIKayseri'de, motosikletiyle seyir halindeyken hafif ticari aracın çarpması sonucu hayatını kaybeden muhabir Hamza Yüksel'in (25) ölümüyle ilgili güvenlik kamera görüntüleri ortaya çıktı.

GÜVENLİK KAMERA GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTI

Kayseri'de, motosikletiyle seyir halindeyken hafif ticari aracın çarpması sonucu hayatını kaybeden muhabir Hamza Yüksel'in (25) ölümüyle ilgili güvenlik kamera görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde bir otomobil yolun sağ şeridinde durdu. Aracın durduğunu fark etmeyen Yüksel, otomobile çarpıp, yan şeride geçti. Bu sırada diğer şeritte seyir halinde olan M.E. yönetimindeki 38 BY 865 hafif ticari araç, genç muhabire çarptı. Yaşanan kaza saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı. Erciyes Üniversitesi İletişİM Fakültesi'nden geçen yıl mezun olan Yüksel'in mezuniyet görüntüleri de ortaya çıktı. Yüksel'in mezuniyet töreninde öğretim görevlisinden diplomasını aldığı görüldü. Otopsi işlemlerinin tamamlanmasının ardından cenazesi teslim alınan Yüksel, yarın Adana'da toprağa verilecek.

Olcay DÜZGÜN/KAYSERİ,


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Kaynak: DHA

Kayseri, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Hafif ticari aracın çarptığı muhabir, kurtarılamadı (2) - Son Dakika

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