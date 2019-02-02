Son Dakika Haberleri: Hafif Ticari Aracın Çarptığı Otomobil Apartmanın Bahçe Duvarından Aşağı Düştü: 1 Yaralı

Hafif Ticari Aracın Çarptığı Otomobil Apartmanın Bahçe Duvarından Aşağı Düştü: 1 Yaralı

54 dakika önce

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde hafif ticari bir aracın çarpıp kaçtığı otomobil, savrularak yol kenarındaki apartmanın bahçe duvarından aşağı düştü.

Hafif Ticari Aracın Çarptığı Otomobil Apartmanın Bahçe Duvarından Aşağı Düştü: 1 Yaralı, System.String[]
Kocaeli'nin İzmit ilçesinde hafif ticari bir aracın çarpıp kaçtığı otomobil, savrularak yol kenarındaki apartmanın bahçe duvarından aşağı düştü. Otomobil içerisinde bulunan sürücü yaralanırken, gürültüyü duyan vatandaşlar panikle sokağa döküldü.

Olay, İzmit ilçesi Yeşilova Mahallesi Aslı Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, plakası belirlenemeyen bir hafif ticari araç, Salih İ. idaresindeki 34 YK 7936 plakalı otomobile arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan otomobil, yol kenarında park halinde olan 34 DH 4108 plakalı otomobile çarptı. Park halindeki otomobil de savrularak önünde duran 34 SE 6493 plakalı otomobile çarparken, Salih İ. yönetimindeki otomobil yol kenarında bulunan bir apartmanın bahçe duvarından aşağı düştü. Kazada otomobil sürücüsü Salih İ. yaralanırken, aynı araçta bulunan Uğur D. yaralanmadan kurtuldu.

Otomobilin yaklaşık 1 metre yükseklikten düşmesi sonrası gürültüyü duyan vatandaşlar panikle sokağa döküldü. Otomobil içerisinde bulunan Salih İ. ve Uğur D.'nin yardımına koşan vatandaşlar durumu hemen 112 Acil Yardım ekiplerine bildirdi. İhbar ekiplerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kısa süre sonra olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi ambulansta yapılan ilk müdahalesinin ardından Kocaeli Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedavi altına alınan Salih İ.'nin hayati tehlikesinin olmadığı öğrenilirken, olay yerine intikal eden polis ekipleri, kazaya sebebiyet vererek olay yerinden kaçan hafif ticari aracın bulunması için çalışma başlattı.

Bahçe duvarında asılı kalan otomobil çekici yardımı ile kaldırılırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - KOCAELİ

»  »      Haber Yayın Tarihi : 02.02.2019 11:57 Kaynak: İHA

Kocaeli, İzmit, Bahçe, 3. Sayfa
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Alkollü Sürücünün Kontrolünden Çıkan Otomobil Markete Girdi Yolcu Otobüsü ile Ticari Araç Çarpıştı! Ölüler ve Yaralılar Var

Grip Şüphesiyle Hastaneye Giden Tekstil İşçisi, Hayatını Kaybetti Merhametli Kadın, 7 Yıl Önce Rüyasında Darp Edildiğini Gördüğü Yaşlı Adama Çocuğu Gibi Bakıyor
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.2.2019 00:51:25. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Hafif Ticari Aracın Çarptığı Otomobil Apartmanın Bahçe Duvarından Aşağı Düştü: 1 Yaralı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]