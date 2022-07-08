Hafif ticari aracın çarptığı otomobil, kafeye daldı; o anlar kamerada - Son Dakika
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Hafif ticari aracın çarptığı otomobil, kafeye daldı; o anlar kamerada

08.07.2022 16:43
Hafif ticari aracın çarptığı otomobil, kafeye daldı; o anlar kamerada

EDİRNE'de, hafif ticari aracın çarptığı otomobil, sürücüsünün kontrolünden çıkıp, kafenin camını kırarak içeri girdi.

EDİRNE'de, hafif ticari aracın çarptığı otomobil, sürücüsünün kontrolünden çıkıp, kafenin camını kırarak içeri girdi. Yaralanan olmazken, kaza anı ise iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, 1'inci Murat Mahallesi Zübeyde Hanım Caddesi'nde meydana geldi. Karşı şeritten gelip, kavşaktan dönmek isteyen Recep Cansever yönetimindeki 22 NA 665 plakalı hafif ticari araç, caddede giden Görkem Kılıçaylan'ın kullandığı 34 FCU 906 otomobile çarptı. Çarpmanın şiddetiyle Kılıçaylan'ın kontrolünden çıkan otomobil, yol kenarında bulunan kafenin camını kırarak içeri girdi. Kafede bulunan 2 kişi, kazayı yara almadan atlattı. Otomobilin sürücüsü Görkem Kılıçaylan'ın da yaralanmadığı kaza anı ise iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.


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HAFİF TİCARİ ARACIN ÇARPTIĞI MUHABİR, KURTARILAMADI HAFİF TİCARİ ARACIN ÇARPTIĞI MUHABİR, KURTARILAMADI Fatih'te bir sürücü otomobiliyle çarptığı taksiciyi bıçakladı...Kavga anları kamerada Fatih'te bir sürücü otomobiliyle çarptığı taksiciyi bıçakladı...Kavga anları kamerada
Kaynak: DHA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Hafif ticari aracın çarptığı otomobil, kafeye daldı; o anlar kamerada - Son Dakika

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