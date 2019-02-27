Son Dakika Haberleri: Hafif Ticari Aracın Çarptığı Samet, 5 Günlük Yaşam Mücadelesini Kaybetti

Hafif Ticari Aracın Çarptığı Samet, 5 Günlük Yaşam Mücadelesini Kaybetti

41 dakika önce

DENİZLİ'nin Pamukkale ilçesinde, servisten inip, yolun karşısına geçmek isterken, hafif ticari aracın çarpmasıyla ağır yaralan ilkokul öğrencisi Samet Utku Barak (10), tedavi gördüğü hastanede 5 gün sonra yaşamını yitirdi.

Hafif Ticari Aracın Çarptığı Samet, 5 Günlük Yaşam Mücadelesini Kaybetti, System.String[]
DENİZLİ'nin Pamukkale ilçesinde, servisten inip, yolun karşısına geçmek isterken, hafif ticari aracın çarpmasıyla ağır yaralan ilkokul öğrencisi Samet Utku Barak (10), tedavi gördüğü hastanede 5 gün sonra yaşamını yitirdi.

Milli Eğitim Koruma Derneği İlkokulu'nun 4'üncü sınıf öğrencisi Samet Utku Barak, 21 Şubat'ta, okul çıkışı evine gitmek üzere servise bindi. Kayıhan Mahallesi'ndeki evlerinin yakınında servisten inen Barak'a, yolun karşısına geçmek isterken, Gülsüm Dağdaş'ın kullandığı 20 R 1214 plakalı hafif ticari araç çarptı. Ağır yaralan Barak, sağlık görevlilerince ambulansla Pamukkale Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Yoğun bakım ünitesinde tedaviye alınan Barak, 5 gün süren yaşam mücadelesini dün kaybetti. Barak'ın ölüm haberini alan yakınları, arkadaşları ve öğretmenleri büyük üzüntü yaşadı.

Hafif ticari aracın sürücüsü Gülsüm Dağdaş, emniyetteki ifadesinin ardından savcının talimatıyla serbest bırakıldı. Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

Samet Utku Barak'ın cenazesinin, yarın toprağa verileceği öğrenildi.

- Denizli

»  »      Haber Yayın Tarihi : 27.02.2019 03:24 Kaynak: DHA

Pamukkale, Denizli, Yenikadinda Gösterme, Güncel
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