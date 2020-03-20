Hafif ticari aracın çarptığı TIR alev alev yandı - Son Dakika

SAKARYA'nın Sapanca ilçesinde, hafif ticari aracın çarptığı TIR'ın yakıt deposu yerinden koparak alev aldı. TIR bir anda alev topuna dönerken, itfaiye ekipleri yangını söndürdü.

Kaza gece saatlerinde, TEM Otoyolu Sapanca Göl Mahallesi mevkiinde meydana geldi. Necip Yılmaz (57) yönetimindeki 34 JH 2574 plakalı hafif ticari araç aynı istikamete giden Şahin Sever (49) idaresindeki yabancı plakalı demir yüklü TIR'a yandan çarptı. Çarpmanın etkisiyle TIR'ın yakıt deposu koparak alev aldı. TIR bir anda alev topuna döndü. Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. İtfaiye ekipleri alev alev yanan TIR'ı söndürdü. Bu sırada ulaşıma kapanan Ankara istikametinde uzun araç kuyrukları oluştu. Söndürme çalışmalarının tamamlanmasıyla yol ulaşıma açıldı. Kazada yaralanan olmazken, soruşturma başlatıldı.