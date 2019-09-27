Hafif ticari aracın çarptığı trafik polisi şehit oldu (2)
1 saat önce
ANKARA'YA ŞEHİT ATEŞİ DÜŞTÜİzmir'in Urla ilçesinde, motosiklet sürücüsünün belgelerini kontrol ederken, hafif ticari aracın çarpması sonucu ağır yaralanan, kaldırıldığı hastanede kurtarılamayarak şehit olan trafik polisi Serkan Çağlayan'ın memleketi Ankara'nın Beypazarı ilçesine acı haber ulaştı.
Haber Yayın Tarihi: 27.09.2019 08:51 Kaynak: DHA
ANKARA'YA ŞEHİT ATEŞİ DÜŞTÜ
İzmir'in Urla ilçesinde, motosiklet sürücüsünün belgelerini kontrol ederken, hafif ticari aracın çarpması sonucu ağır yaralanan, kaldırıldığı hastanede kurtarılamayarak şehit olan trafik polisi Serkan Çağlayan'ın memleketi Ankara'nın Beypazarı ilçesine acı haber ulaştı. Şehit yakınları, gözyaşına boğuldu.
Evli ve 5 yaşında bir kızı olduğu öğrenilen şehit polis Çağlayan'ın cenazesi, yarın Ankara'nın Beypazarı ilçesinde düzenlenecek törenin ardından, polis şehitliğinde toprağa verilecek.
Hakkari'de yaralanan asker şehit oldu Son Dakika: İstanbul Valiliği, 9 ilçede 14 okulun tatil edildiğini duyurdu Oturduğunuz binanın riskli olup olmadığını anlamanın yolları! Polise saldırmaya çalışan 2 kişi tutuklandı