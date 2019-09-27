Son Dakika Haberleri: Hafif ticari aracın çarptığı trafik polisi şehit oldu (2)
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Hafif ticari aracın çarptığı trafik polisi şehit oldu (2)

1 saat önce

ANKARA'YA ŞEHİT ATEŞİ DÜŞTÜİzmir'in Urla ilçesinde, motosiklet sürücüsünün belgelerini kontrol ederken, hafif ticari aracın çarpması sonucu ağır yaralanan, kaldırıldığı hastanede kurtarılamayarak şehit olan trafik polisi Serkan Çağlayan'ın memleketi Ankara'nın Beypazarı ilçesine acı haber ulaştı.

Hafif ticari aracın çarptığı trafik polisi şehit oldu (2), System.String[]

ANKARA'YA ŞEHİT ATEŞİ DÜŞTÜ
İzmir'in Urla ilçesinde, motosiklet sürücüsünün belgelerini kontrol ederken, hafif ticari aracın çarpması sonucu ağır yaralanan, kaldırıldığı hastanede kurtarılamayarak şehit olan trafik polisi Serkan Çağlayan'ın memleketi Ankara'nın Beypazarı ilçesine acı haber ulaştı. Şehit yakınları, gözyaşına boğuldu.
Evli ve 5 yaşında bir kızı olduğu öğrenilen şehit polis Çağlayan'ın cenazesi, yarın Ankara'nın Beypazarı ilçesinde düzenlenecek törenin ardından, polis şehitliğinde toprağa verilecek.


Beypazarı, Çağlayan, Ankara, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 27.09.2019 08:51 Kaynak: DHA
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