Son Dakika Haberleri: Hafif ticari aracın çarptığı trafik polisi şehit oldu
Son Dakika Güncel Haber

Hafif ticari aracın çarptığı trafik polisi şehit oldu

1 saat önce

İZMİR'in Urla ilçesinde, yol kenarında uygulama yaptığı sırada hafif ticari aracın çarptığı trafik polisi Serkan Çağlayan, ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanede kurtarılamayarak, şehit oldu.

Hafif ticari aracın çarptığı trafik polisi şehit oldu, System.String[]

İZMİR'in Urla ilçesinde, yol kenarında uygulama yaptığı sırada hafif ticari aracın çarptığı trafik polisi Serkan Çağlayan, ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanede kurtarılamayarak, şehit oldu.

Kaza, dün saat 16.00 sıralarında İzmir - Çeşme karayolundaki Adres kavşağında meydana geldi. Güzelbahçe Bölge Trafik Denetleme İstasyon Amirliği'nde görevli motosikletli trafik polisi Serkan Çağlayan, kural ihlali yapan motosiklet sürücüsünü durdurdu. Motosiklet sürücüsünün belgelerini kontrol eden Çağlayan'a bu sırada İzmir yönünden seyir halinde olan H.G.'nin (70) kullandığı 35 UDV 07 plakalı hafif ticari araç çarptı. Kazanın bildirilmesinin ardından olay yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı müdahalenin ardından Çağlayan, ambulansla Dokuz Eylül Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada tedaviye alınan ağır yaralı polis memuru Çağlayan, kurtarılamayarak, şehit oldu.

Kazanın ardından hafif ticare aracın sürücü ise gözaltına alındı.

Çağlayan, Serkan, İzmir, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 27.09.2019 11:57 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



İzmir'de söyleşiye katılan Cem Yılmaz'ın aklı İstanbul'daki oğlunda kaldı
Hakkari'de yaralanan asker şehit oldu Devlet Bahçeli depremle ilgili sosyal medyada yazılanlara sert tepki gösterdi Selim Kotil'in konuşması deprem sonrası izlenme rekoru kırıyor

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.9.2019 13:20:33. #1.14#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Hafif ticari aracın çarptığı trafik polisi şehit oldu
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]