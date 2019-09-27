Hafif ticari aracın çarptığı trafik polisi şehit oldu (2)

ŞEHİT POLİSİN CENAZESİ DEFNEDİLDİ

İzmir'de, kasksız bir motosiklet sürücüsüne işlem yapmak üzere yolun sağında durduğu sırada, hafif ticari aracın çarpmasıyla ağır yaralanan ve kaldırıldığı Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde hayatını kaybeden, şehit trafik polisi Serkan Çağlayan için, Konak Meydanı'nda tören düzenlendi. Törene, İzmir Valisi Erol Ayyıldız, Ege Ordu Komutanı Korgeneral Ali Sivri, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, İzmir Emniyet Müdürü Hüseyin Aşkın, çok sayıda polis şefi ve şehidin mesai arkadaşları katıldı. Serkan Çağlayan'ın eşi Esra ve onun kucağından bir an ayrılmayan, 5 yaşındaki kızı Nehir Çağlayan'ın gözyaşları, yürekleri burktu. İzmir Emniyet Müdürü Hüseyin Aşkın, Vali Ayyıldız ve Tunç Soyer, şehidin eşi ve kızının yanı sıra, babası Ali Çağlayan'ın yanından ayrılmayarak, onları teselli etti.

5 YAŞINDAKİ KIZININ GÖZYAŞLARI YÜREKLERİ DAĞLADI

Şehidin cenazesi, polis tören mangasının omuzlarında ve bando eşliğinde, katafalka getirildi. Saygı duruşunun ve yapılan duaların ardından kürsüye çıkan Emniyet Müdürü Aşkın, "Terbiyesiyle tüm teşkilatımızın sempatisini kazanmış, kahraman bir arkadaşımızdı. Daha hayatının baharında şehit olmuş arkadaşımızı ebediyete uğurlamak için, acı bir vesileyle bir aradayız. Serkan kardeşimiz, önlemek için çaba sarf ettiği trafik terörünü engellemek için, kurallara uymayan bir motosiklet sürücüsünü durdurmuştu. Bu sırada, bir araç sürücüsü anlaşılmaz bir şekilde, Serkan kardeşimize çarptı ve arkadaşımız ağır yaralandı. Hastanede çok büyük sarf edildi ancak maalesef kurtarılamadı. Çok üzgünümüz, üzüntümüzü bir kat daha artıran da, şehidimizin, mücadele ettiği trafik terörünün kurbanı olmasıydı. Ben şehidimizin acılı ailesine ve bu topraklar için şehadete kavuşmuş bütün şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyorum" dedi.

Polis tören mangasının omuzlarında, ailesinin gözyaşları arasında araca konulan cenaze, şehidin memleketi olan Ankara'nın Beypazarı ilçesine gönderildi.

Davut CAN/ İZMİR,