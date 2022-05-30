Hafif ticari aracın çarptığı yaya ağır yaralandı - Son Dakika
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Hafif ticari aracın çarptığı yaya ağır yaralandı

30.05.2022 13:09
Hafif ticari aracın çarptığı yaya ağır yaralandı

Adıyaman'da alışveriş yaptığı marketten çıkarak evine giden yaya, hafif ticari aracın çarpması sonucu ağır yaralandı.

Adıyaman'da alışveriş yaptığı marketten çıkarak evine giden yaya, hafif ticari aracın çarpması sonucu ağır yaralandı. Kaza anı saniye saniye kameralara yansıdı.

Edinilen bilgilere göre, Turgut Reis Mahallesi Hastane Caddesi üzerinde bulunan bir marketten alışveriş yaparak evinin yolunu tutan Remzi Yıldırım'a, marketten çıkarak yolun karşı tarafına geçmeye çalıştığı esnada Mehmet Emirhan Ş. idaresindeki 06 CGP 751 plakalı Fiat marka hafif ticari araç çarptı. Meydana gelen kaza anı kameralara saniye saniye yansıdı. Kazada yaralanan yaya Remzi Yıldırım, olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Hastanede tedavi altına alınan Yıldırım'ın sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor. - ADIYAMAN

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Kaynak: İHA

3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Hafif ticari aracın çarptığı yaya ağır yaralandı - Son Dakika


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