Son Dakika Haberleri: Hafif Ticari Aracın Çarptığı Yaya Öldü

Hafif Ticari Aracın Çarptığı Yaya Öldü

2 saat önce

SAKARYA'nın Hendek ilçesinde, yolun karşısına geçmek isterken hafif ticari aracın çarptığı İsmail Öğrek (45), yaşamını yitirdi.

Hafif Ticari Aracın Çarptığı Yaya Öldü, System.String[]
SAKARYA'nın Hendek ilçesinde, yolun karşısına geçmek isterken hafif ticari aracın çarptığı İsmail Öğrek (45), yaşamını yitirdi.

Kaza, dün akşam saatlerinde, Hendek ilçesi Akova Mahallesi  D-100 Karayolu yan yolda meydana geldi. Abdullatif K. yönetimindeki 54 AJ 291 plakalı hafif ticari araç, yolun karşısına geçmeye çalışan İsmail Öğrek'e çarptı. Kazada, Öğrek ağır yaralandı. Çağırılan ambulansla Hendek Devlet Hastanesi'ne kaldırılan İsmail Öğrek, doktorların tüm müdahalesine karşın kurtarılamadı.

Kazanın ardından araç sürücüsü Abdullatif K. gözaltına alındı.

- Sakarya

»  »      Haber Yayın Tarihi : 07.03.2019 10:57 Kaynak: DHA

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