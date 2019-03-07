Hafif Ticari Aracın Çarptığı Yaya Öldü
2 saat önce
SAKARYA'nın Hendek ilçesinde, yolun karşısına geçmek isterken hafif ticari aracın çarptığı İsmail Öğrek (45), yaşamını yitirdi.
SAKARYA'nın Hendek
ilçesinde, yolun karşısına geçmek isterken hafif ticari aracın çarptığı İsmail Öğrek (45), yaşamını yitirdi.
Kaza, dün akşam saatlerinde, Hendek ilçesi Akova
Mahallesi D-100 Karayolu
yan yolda meydana geldi. Abdullatif K. yönetimindeki 54 AJ 291 plakalı hafif ticari araç, yolun karşısına geçmeye çalışan İsmail Öğrek'e çarptı. Kazada, Öğrek ağır yaralandı. Çağırılan ambulansla Hendek Devlet Hastanesi
'ne kaldırılan İsmail Öğrek, doktorların tüm müdahalesine karşın kurtarılamadı.
Kazanın ardından araç sürücüsü Abdullatif K. gözaltına alındı.
- Sakarya
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 07.03.2019 10:57 Kaynak: DHA
Muhtar Adaylarının Fotoğraflı Durak Kavgası Sosyal Medyada İlgi Odağı Oldu
Konya'da Topluklu Ayakkabı Giyen Erkekler Kadınlarla Maç Yaptı
Mansur Yavaş'ın Ankara'daki Seçim Bürosuna Saldırı! 8 Kişilik Grup, Çalışanları Tehdit Etti
Sıla Gençoğlu ve Ahmet Kural'ın Avukatları Duruşmada Birbirine Girdi