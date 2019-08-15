Hafif ticari aracın çarptığı yaya öldü
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Balıkesir'in Altıeylül ilçesinde hafif ticari aracın çarptığı yaya hayatını kaybetti.
Balıkesir Haber Yayın Tarihi: 15.08.2019 08:44 Kaynak: AA
'in Altıeylül
ilçesinde hafif ticari aracın çarptığı yaya hayatını kaybetti.
Alınan bilgiye göre, A.G. idaresindeki 10 ABA 168 plakalı hafif ticari araç, Balıkesir- Bursa
kara yolu Tankçiftliği Mahallesi mevkisinde, bisikletiyle yaya olarak yolun karşısına geçen Arif Başaran'a (78) çarptı. Başaran olay yerinde yaşamını yitirdi.
Sürücü A.G. ise jandarma ekiplerince gözaltına alındı.
Kaza nedeniyle bir süre trafiğe kapatılan kara yolu, cesedinin kaldırılmasının ardından açıldı.
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