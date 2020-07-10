Hafif ticari aracın çarptığı yaya öldü - Son Dakika

Burada tedavi altına alınan Topçu, müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Ağır yaralanan Topçu, 112 Acil Sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Karadeniz Teknik Üniversitesi Tıp Fakültesi Farabi Hastanesine kaldırıldı.

Alınan bilgiye göre, E. Bulut yönetimindeki 61 ACS 988 plakalı hafif ticari araç, Karadeniz Sahil Yolu Pazarkapı mevkisinde, yolun karşısına geçmeye çalışan Ayhan Topçu'ya çarptı.

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