Hafif ticari aracın çarptığı yaya yaralandı - Son Dakika

Ordu'nun Fatsa ilçesinde yolun karşısına geçmeye çalışırken hafif ticari aracın çarptığı yaşlı adam yaralandı.

Kaza, Samsun-Ordu kara yolu Özel Sanayi Sitesi mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Bahri A.'nın kullandığı 55 GS 840 plakalı hafif ticari araç, yolun karşısına geçmekte olan Memuk Tikence'ye(76) çarptı. Kazada çarpmanın etkisiyle savrulan Tikence yaralandı. Olay yerine gelen 112 acil servis ekiplerince Fatsa Devlet Hastanesine kaldırılan yaralı, yapılan ilk müdahalenin ardından tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - ORDU