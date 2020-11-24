Hafif ticari aracın çarptığı yaya yaşamını yitirdi - Son Dakika

Hafif ticari aracın çarptığı yaya yaşamını yitirdi

24.11.2020 23:48
Hafif ticari aracın çarptığı yaya yaşamını yitirdi, System.String[]

DENİZLİ'nin Merkezefendi ilçesinde, yolun karşısına geçmeye çalıştığı sırada hafif ticari aracın çarptığı Ayfer Şenol (22), kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

DENİZLİ'nin Merkezefendi ilçesinde, yolun karşısına geçmeye çalıştığı sırada hafif ticari aracın çarptığı Ayfer Şenol (22), kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Kaza saat 18.00 sıralarında Menderes Bulvarı'nda meydana geldi. Alper Turan İpek yönetimindeki 06 BZS 751 plakalı hafif ticari araç, yolun karşısına geçmeye çalışan Ayfer Şenol'a çarptı. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan Şenol, ambulansla Denizli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Hastanede tedavi altına alınan Şenol, yapılan müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi. Sürücü İpek ifade için karakola götürülürken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.


Merkezefendi, Denizli, Kaza, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Hafif ticari aracın çarptığı yaya yaşamını yitirdi - Son Dakika


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