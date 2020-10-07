Hafif ticari aracın genç kadına çarptığı kaza kamerada - Son Dakika

BURSA'da yolun karşısına geçerken hafif ticari aracın çarptığı Rojin Avcı (24), yaralandı. O anlar bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, pazar günü, merkez Nilüfer ilçesi Görükle Mahallesi'nde meydana geldi. İ.A. (29) yönetimindeki hafif ticari araç, yolun karşısına geçmeye çalışan Rojin Avcı'ya çarptı. Kazada Rojin Avcı yaralandı. İ.A. ve yanındaki kişi araçtan inip Avcı'ya yardım etti. Rojin Avcı, çevredekilerin ihbarı üzerine gelen ambulansla Bursa Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Avcı, tedavisinin ardından aynı gün hastaneden taburcu edildi. Gözaltına alınan İ.A. ise emniyetteki ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

KAZA ANI KAMERADA

Bu arada kaza anı, bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, hafif ticari aracın Rojin Avcı'ya çarpması ve çevredekilerin genç kadına yardıma koşması yer aldı.