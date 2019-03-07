Hafif Ticari Aracın Motor Kısmına Kedi Sıkıştı
2 saat önce
Adıyaman'da okul bahçesinde park halindeki hafif ticari aracın motor kısmına giren kedi itfaiye ekibi tarafından kurtarıldı.
Adıyaman
'da okul bahçesinde park halindeki hafif ticari aracın motor kısmına giren kedi itfaiye ekibi tarafından kurtarıldı.
Olay, Şehit Fazıl Gürs İmam Hatip Ortaokulu'nda meydana geldi. Salih Koparal'a ait 02 AAE 739 plakalı hafif ticari aracın motor kısmından kedi sesini duyan öğrenciler durumu öğretmenlerine bildirdi. Okul görevlileri kedinin aracın motor kısmında sıkıştığını fark edince durumu itfaiye ekiplerine bildirdi.
Olay yerine gelen itfaiye ekipleri kediyi uzun uğraşlar sonrası sıkıştığı yerden çıkarttı. - ADIYAMAN
Son Dakika
» 3. Sayfa
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 07.03.2019 03:36 Kaynak: İHA
Hem Annelik Yapıyorlar Hem de Yangına Koşuyorlar
İstanbul'da Katliam! 2'si Öz Oğlu Olmak Üzere 5 Kişiyi Öldüren Katil Zanlısı Yakalandı
Gelin, En Mutlu Gününde Damadın Şiddetine Maruz Kaldı
Konya Şeker Üretici Ödemlerine 8 Mart'ta Başlıyor