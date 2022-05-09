HAFİF TİCARİ ARACIN POMPAYA ÇARPARAK DEVRİLMESİ KAMERADA - Son Dakika

SAKARYA'nın Akyazı ilçesinde hafif ticari araç bir kamyonete çarptıktan sonra akaryakıt istasyonunda pompaya çarparak devrildi. 2 kişinin yaralandığı kaza güvenlik kamerasına yansırken, yoldan geçen bir aile son anda kurtuldu.

Kaza dün Akyazı Mudurnu Caddesi üzerinde meydana geldi. Sürücüsünün ismi öğrenilemeyen hafif ticari araç, önünde ilerleyen kamyonete çarptı. Kontrolden çıkan hafif ticari araç yol kenarındaki akaryakıt istasyonuna girerek pompaya çarptıktan sonra devrildi. Kazada araçta bulunan iki kişi yaralandı. Yaralıların yardımına istasyon çalışanları ve çevredekiler koştu. Kaza sırasında pompanın alev almaması faciayı önledi. Yaralılar, sağlık ekipleri tarafından Akyazı Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Kaza anı akaryakıt istasyonunun güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde bir ailenin akaryakıt istasyonunun önünden geçmesinin ardından hafif ticari aracın istasyona dalması ve pompaya çarpıp devrilmesi yer aldı.