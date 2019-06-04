Son Dakika Haberleri: Hafif ticari aracın şarampole devrilmesi
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Hafif ticari aracın şarampole devrilmesi

1 saat önce

Adıyaman'da hafif ticari aracın şarampole devrilmesi sonucu yaralanan 7 kişiden 3'ü yaşamını yitirdi.

Hafif ticari aracın şarampole devrilmesi, System.String[]
Adıyaman'da hafif ticari aracın şarampole devrilmesi sonucu yaralanan 7 kişiden 3'ü yaşamını yitirdi.
Necati Tuncay idaresindeki 44 BT 575 plakalı hafif ticari araç, Adıyaman- Çelikhan kara yolunun 38. kilometresinde Gökçay mevkisinde şarampole devrilmesi sonucu yaralanan 7 kişiden sürücü ile araçlarda bulunan Fatma ve Reyyan Tuncay tedavi gördükleri Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Necati, Fatma ve Reyyan Tuncay'ın cesedi hastane morguna kaldırıldı. Hayatını kaybedenlerin yakınları hastane önünde sinir krizi geçirdi.
Akşam saatlerinde Necati Tuncay idaresindeki 44 BT 575 plakalı hafif ticari araç, Adıyaman-Çelikhan kara yolunun 38. kilometresinde Gökçay mevkisinde şarampole devrilmiş, kazada sürücü ile araçtaki Beyza, Fatma, Furkan, Tuğba, Meryem ve Reyyan Tuncay yaralanmıştı.
Haber Yayın Tarihi : 04.06.2019 12:52 Kaynak: AA
Çelikhan, Adıyaman, Güncel
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