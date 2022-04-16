Hafif ticari aracın tavan döşemesinden uyuşturucu çıktı - Son Dakika
Üye Girişi

Hafif ticari aracın tavan döşemesinden uyuşturucu çıktı

16.04.2022 16:18
Hafif ticari aracın tavan döşemesinden uyuşturucu çıktı

Denizli'nin Sarayköy ilçesinde düzenlenen operasyonda, bir hafif ticari aracın tavan döşemesine gizlenmiş 60 gram metamfetamin ele geçirildi.

Denizli'nin Sarayköy ilçesinde düzenlenen operasyonda, bir hafif ticari aracın tavan döşemesine gizlenmiş 60 gram metamfetamin ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, şehir dışından kente uyuşturucu getirileceği bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Bu kapsamda takip edilen hafif ticari araç ilçe girişinde durduruldu.

Araçta dedektör köpek Arya da kullanılarak yapılan aramada, tavan döşemesinin altına gizlenmiş 60 gram sentetik uyuşturucu bulundu.

Araçtaki M.K. (24), E.Ç. (23) ve A.Ç (21) gözaltına alındı.

YORUMLAR
500
Son dakika haberi! Uyuşturucu operasyonunda 3 zanlı gözaltına alındı Son dakika haberi! Uyuşturucu operasyonunda 3 zanlı gözaltına alındı Şüphe üzerine durdurulan şahsın üzerinden uyuşturucu çıktı Şüphe üzerine durdurulan şahsın üzerinden uyuşturucu çıktı

Metamfetamin, Uyuşturucu, Sarayköy, Denizli, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Hafif ticari aracın tavan döşemesinden uyuşturucu çıktı - Son Dakika


Son Dakika
16:15 Burak Yılmaz transferine her iki yönetim de sıcak bakıyor! Deneyimli futbolcu lige geri dönüyor
16:10 İş vaadiyle cinsel ilişkiye zorlanan kadınlar kurtarıldı! 1 kişi gözaltında alındı
16:02 Cumhurbaşkanlığı Bisiklet Turu'nun Gelibolu-Tekirdağ etabını Yeni Zelandalı Patrick Bevin kazandı
15:57 AK Parti'den ayrılıp CHP'ye üye olan vatandaş, AK Parti üyelik kartını kürsüye attı: Üyelik rozetini Kılıçdaroğlu taktı
15:53 Sahurda iPhone kuyruğu: 3 bin liralık indirim için birbirlerini ezdiler, kavga ettiler
15:51 ASAP Rocky hamile sevgilisi Rihanna'yı Amina Muaddi ile aldattı mı? İddialara ilk ağızdan yanıt geldi!
15:48 Hatay'da kazanan çıkmadı: Sivas'la berabere kaldı
15:21 Pazarda taze fasulyenin yanına yaklaşmak cesaret işi: Kilosu 45 TL
15:08 MHP'de 'enflasyon' depremi: Baki Ersoy istifa etti! "Zamlar milletin belini büküyor" dediği için ihracı isteniyordu
15:07 Başakşehir Altyapı Sorumlusu İzmir'deki o stadın görüntülerini paylaştı: Kırık camlar ve toprak saha görenlerin tepkisini çekti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.04.2022 16:24:59. #1.11#
SON DAKİKA: Hafif ticari aracın tavan döşemesinden uyuşturucu çıktı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement