Son Dakika Haberleri: Hafif Ticari Aracın Üstüne Duvar Devrildi

Hafif Ticari Aracın Üstüne Duvar Devrildi

50 dakika önce

AYDIN'ın Söke ilçesinde yağan yağmur nedeniyle harabe haldeki evin duvarı yıkıldı.

Hafif Ticari Aracın Üstüne Duvar Devrildi, System.String[]
AYDIN'ın Söke ilçesinde yağan yağmur nedeniyle harabe haldeki evin duvarı yıkıldı. Duvarın park halindeki hafif ticari aracın üstüne devrilmesi sonucu hasar meydana geldi. 

Olay, saat 18.00 sıralarında Yenicami Mahallesi Şadırvan Sokak'ta meydana geldi. Gün boyu etkisini gösteren sağanak nedeniyle harabe haldeki kullanılmayan bir evin duvarı çöktü. Çöken Duvar, evin yanında park halinde bulunan 09 JF 889 plakalı hafif ticari aracın üzerine devrildi. Hafif ticari aracın camları kırılırken, gürültüyle dışarı çıkan mahalle sakinleri gördükleri görüntü karşısında şok yaşadı. Olayda ölen ya da yaralanan olmazken, hafif ticari araçta hasar meydana geldi. 

- Aydın

»  »      Haber Yayın Tarihi : 24.01.2019 09:16 Kaynak: DHA

Söke, Aydın, Güncel
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