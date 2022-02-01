Üye Girişi
HAFİF TİCARİ ARACIN YAYA GEÇİDİNDE ÇARPTIĞI YAYA, YARALANDI - Son Dakika

HAFİF TİCARİ ARACIN YAYA GEÇİDİNDE ÇARPTIĞI YAYA, YARALANDI

01.02.2022 13:18

EDİRNE'nin Keşan ilçesinde hafif ticari aracın yaya geçidinde çarptığı T.A., yaralandı.

EDİRNE'nin Keşan ilçesinde hafif ticari aracın yaya geçidinde çarptığı T.A., yaralandı. Kaza anı bir iş yerinin güvenlik kamerasınca görüntülendi.

Kaza, Yukarı Zaferiye Mahallesi Hastane Caddesi üzerinde meydana geldi. Medya Caddesi'nden dönüş yaparak Hastane Caddesi üzerinden Subay Orduevi yönüne seyreden E.U. yönetimindeki 22 AAL 660 plakalı hafif ticari araç, yaya geçidinden yolun karşısına geçmek isteyen T.A.?ya çarptı. T.A., çarpmanın etkisiyle yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. T.A., sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla kaldırıldığı Keşan Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı. T.A.?nın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. 185 promil alkollü olduğu belirlenen sürücü E.U., ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü. Kaza anı ise olay yerindeki bir pastanenin güvenlik kamerasına yansıdı.

HAFİF TİCARİ ARACIN YAYA GEÇİDİNDE ÇARPTIĞI YAYA, YARALANDI
HAFİF TİCARİ ARACIN YAYA GEÇİDİNDE ÇARPTIĞI YAYA, YARALANDI
HAFİF TİCARİ ARACIN YAYA GEÇİDİNDE ÇARPTIĞI YAYA, YARALANDI

YORUMLAR
500

Hastane, Medya, Keşan, Kaza, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel HAFİF TİCARİ ARACIN YAYA GEÇİDİNDE ÇARPTIĞI YAYA, YARALANDI - Son Dakika


Son Dakika Haberleri
13:21 Savaş ihtimali hala gündemde! ABD'den Kiev'e kötü haber: Ukrayna'ya asker göndermeyeceğiz
13:13 AİHM'den Demirtaş ve HDP'li vekiller hakkında 'dokunulmazlık' kararı: Anayasaya aykırı
13:10 TFF'nin yerli kuralıyla ilgili yaptığı paylaşım tepki çekti! Futbolseverler öfke saçtı
13:07 Pitbull saldırısı sonrası bir dizi operasyon geçiren Asiye'nin son hali ilk kez görüntülendi
13:02 İstanbul semalarından dün gece bir göktaşı geçti! Araç kamerasının tesadüfen kaydettiği görüntüler
13:01 Esra Erol'un programıyla tanınan Fatma evlendiği Ahmet, kuması ve kumasının sevgilisi aynı evde yaşıyor! Pes dedirten görüntüler
12:59 Muhaliflere Bakan Varank'tan 100 bin TL'lik otel odası çıkışı: CHP vergilerinizden bu yıl 149 milyon lira alacak
12:53 Sezon sonu mukavelesi biten Ferdi Kadıoğlu, yuvadan uçabilir
12:44 Uyuşturucu operasyonlarıyla ilgili alınan yeni kararı Süleyman Soylu açıkladı: Gündüz basalım, alalım
12:15 Benzin istasyonunu kirasız işletmeye kalktılar! Mal sahibi çözümü girişleri kapatmakta buldu
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.02.2022 13:25:53. #1.12#
SON DAKİKA: HAFİF TİCARİ ARACIN YAYA GEÇİDİNDE ÇARPTIĞI YAYA, YARALANDI - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement