Hafif ticari aracın yayaya çarptığı kaza, güvenlik kamerasında - Son Dakika

OSMANİYE'nin Kadirli ilçesinde seyir halindeki hafif ticari araç, yolun karşısına geçmeye çalışan pazarlamacı Mustafa Tunç'a (40) çarptı. Tunç'un ağır yaralandığı kaza, çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, ilçeye bağlı Çukurköprü Mahallesi yolu üzerinde dün 15.00 sıralarında meydana geldi. Pazarlamacı Mustafa Tunç, yolun karşısına geçerken, yavaş ilerleyen traktör nedeniyle arkadan gelen hafif ticari aracı fark etmedi. Hızla gelen araç, traktörün yanından geçip, Tunç'a çarptı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralanan Tunç, yapılan ilk müdahalesinin ardından Kadirli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı, buradan da Tarsus Devlet Hastanesi'ne götürüldü.Tunç'un sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu belirtilirken, kaza anı çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.