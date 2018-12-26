Son Dakika Haberleri: Hafif Ticari Araçla Çarpışan Kamyonet Devrildi: 2 Yaralı

Hafif Ticari Araçla Çarpışan Kamyonet Devrildi: 2 Yaralı

38 dakika önce

Karaman'da hafif ticari araçla çarpışan kamyonetin devrilmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Hafif Ticari Araçla Çarpışan Kamyonet Devrildi: 2 Yaralı, System.String[]
Karaman'da hafif ticari araçla çarpışan kamyonetin devrilmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Kaza, öğle saatlerinde Şeyh Şamil Mahallesi 1324. Sokak'ta meydana geldi. Alınan bilgiye göre, kargo dağıtım aracı olduğu öğrenilen Ahmet B. yönetimindeki 42 CNL 41 plakalı kamyonet, Adnan D. idaresindeki 70 AAD 847 plakalı hafif ticari araçla çarpıştıktan sonra devrildi. Her iki aracın sürücüsü kazada yaralanmazken, devrilen kamyonette bulunan ve isimleri öğrenilemeyen 2 kişi ise yaralandı. Yaralılar ambulanslarla kaldırıldıkları Karaman Devlet Hastanesinde tedavi altına alınırken, sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Trafiğe kapanan sokak, kaza yapan araçların olay yerinden çekiciyle kaldırılmasının ardından yeniden ulaşıma açıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - KARAMAN

»  »      Haber Yayın Tarihi : 26.12.2018 02:05 Kaynak: İHA

Karaman, 3. Sayfa
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