Hafif ticari araçla çarpışan motosikletli yaralandı
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Hafif ticari araçla çarpışan motosikletli yaralandıAdıyaman'da, hafif ticari araç ile çarpışan motosikletin sürücüsü Mert Başsebzeci, yola savrulup, ağır yaralandı.
Haber Yayın Tarihi: 17.08.2019 12:51 Kaynak: DHA
Hafif ticari araçla çarpışan motosikletli yaralandı Adıyaman
'da, hafif ticari araç ile çarpışan motosikletin sürücüsü Mert Başsebzeci, yola savrulup, ağır yaralandı.
Kaza, gece saatlerinde, Siteler Mahallesi'nde meydana geldi. Mehmet Birişik yönetimindeki 80 LS 613 plakalı hafif ticari araç ile Mert Başsebzeci'nin kullandığı plakasız motosiklet çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle yola savrulan motosikletli Başsebzeci, ağır yaralandı. Kazayı görenlerin ihbarıyla gelen sağlık görevlileri, Başsebzeci'yi ambulansla Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi
'ne götürdü. Acil serviste tedaviye alınan Mert Başsebzeci'nin hayati tehlikesinin olduğu öğrenildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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