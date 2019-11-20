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Hafif ticari araçla çarpışan motosikletli, metrelerce sürüklendi

6 saat önce

BURSA'nın İnegöl ilçesinde hafif ticari araçla çarpışan motosikletin sürücüsü Adem Doğruyol (30), 20 metre sürüklenerek park halindeki otomobile çarptı.

Hafif ticari araçla çarpışan motosikletli, metrelerce sürüklendi, System.String[]

BURSA'nın İnegöl ilçesinde hafif ticari araçla çarpışan motosikletin sürücüsü Adem Doğruyol (30), 20 metre sürüklenerek park halindeki otomobile çarptı. Doğruyol'un yaralandığı kaza, güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, öğle saatlerinde İnegöl ilçesi Ankara Caddesi'nde meydana geldi. Adem Doğruyol yönetimindeki 16 PP 603 plakalı motosikletle, kavşaktan dönüş alan Musa Aksu (39) yönetimindeki 16 PY 723 hafif ticari araç çarpıştı. Savrulup, yaklaşık 20 metre sürüklenen motosikletin sürücüsü Doğruyol, yol kenarında, park halinde bulunan otomobile çarptı. Yaralanan Adem Doğruyol, çağırılan ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Hafif ticari aracın sürücüsü Aksu ise ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

Kaza anı, saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı.


İnegöl, Aksu, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 20.11.2019 03:56 Kaynak: DHA
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