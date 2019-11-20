Hafif ticari araçla çarpışan motosikletli, metrelerce sürüklendi

Bursa'nın İnegöl ilçesinde hafif ticari araç ile çarpışan motosikletin sürücüsü Adem Doğruyol (30), 20 metre sürüklenerek park halindeki bir otomobile çarptı. Doğruyol'un yaralandığı kaza, güvenlik kameralarına yansıdı.

Kaza, İnegöl ilçesi Anakra Caddesi'nde öğlen saatlerinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, Adem Doğruyol yönetimindeki 16 PP 603 plakalı motosikletle, kavşaktan dönüş alan Musa Aksu (39) yönetimindeki 16 PY 723 hafif ticari araç çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle yaklaşık 20 metre sürüklenen motosiklet sürücü Doğruyol, yol kenarında park halinde bulunan bir araca çarparak durabildi. Kazayı görenler, durumu sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralanan Doğruyol'u İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Hafif ticari aracın sürücüsü Aksu, ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü. Öte yandan kaza anı, güvenlik kameraları tarafından görüntülendi.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.