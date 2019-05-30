Hafif ticari araçla çarpışan motosikletli öldü
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AKSARAY'da, hafif ticari araç ile çarpışan motosikletin sürücüsü Faik Oğuzhan Tekten (20), yaşamını yitirdi.
Haber Yayın Tarihi : 30.05.2019 02:30 Kaynak: DHA
AKSARAY'da, hafif ticari araç ile çarpışan motosikletin sürücüsü Faik Oğuzhan Tekten (20), yaşamını yitirdi.
Kaza, saat 12.00 sıralarında, Taşpazar Mahallesi Şehit Yalçın Sevindi Caddesi'nde meydana geldi. Faik Oğuzhan Tekten'in kullandığı 68 AAC 198 plakalı motosiklet ile Gürbüz Tüzün (74) yönetimindeki 68 KL 670 plakalı hafif ticari araç çarpıştı. Kazada motosikletli Tekten ağır yaralandı. Kazayı görenlerin ihbarıyla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerince ambulansla Aksaray
Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Faik Oğuzhan Tekten, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Hafif ticari aracın sürücüsü Gürbüz Tüzün ise gözaltına alındı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
- Aksaray
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