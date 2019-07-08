Son Dakika Haberleri: Hafif ticari araçla çarpışan otomobil böyle takla attı
Son Dakika 3. Sayfa Haber

Hafif ticari araçla çarpışan otomobil böyle takla attı

1 saat önce

Kocaeli'nin Başiskele ilçesinde otomobil ile ticari aracın çarpışması sonucunda meydana gelen kazada 3 kişi yaralanırken, kaza anı saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı.

Hafif ticari araçla çarpışan otomobil böyle takla attı, System.String[]
Kocaeli'nin Başiskele ilçesinde otomobil ile ticari aracın çarpışması sonucunda meydana gelen kazada 3 kişi yaralanırken, kaza anı saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, Kocaeli'nin Başiskele ilçesi Barbaros Mahallesi Yürüyüş Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, İmar Sokak'ta seyir halinde olan Ramazan A. idaresindeki 41 RD 424 plakalı otomobil, Yürüyüş Caddesi'nde seyir halinde olan Efe L. yönetimindeki 41 GN 203 plakalı hafif ticari araç, sokak ile caddenin kesişiminde çarpıştı. Çarpmanın etkisi ile savrulan otomobil, kaldırıma çarparak yol kenarında bulunan bir binanın bahçe girişinde takla attı. Kaza esnasında kaldırımda kimsenin olmaması olası bir faciayı önlerken, otomobil sürücüsü Ramazan A. ile hafif ticari araçta bulunan sürücü Efe L. ve Yunus E. yaralandı.

Yaralılar çevredeki hastanelere kaldırıldı

Kazayı gören çevredeki vatandaşlar durumu hemen 112 Acil Yardım ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa süre sonra olay yerine gelen ekipler tarafından araçlardan çıkartılan yaralılar, sağlık ekiplerine teslim edildi. Sağlık ekiplerince ilk müdahaleleri ambulansta yapılan yaralılar, çevredeki hastanelere kaldırıldı. Ekipler tarafından yapılan çalışmaların ardından takla atan otomobil, çevredeki vatandaşların da yardımı ile takla attırılarak çekiciye bindirildi. Otomobilde düşen malzemeler ise vatandaşlar tarafından toplanarak otomobilin içerisine bırakıldı.

Kaza anı güvenlik kamerasında

Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlatırken, kaza anı güvenlik kameralarına yansıdı. Saniye saniye kaydedilen kazada otomobil ile hafif ticari araç, iki yolun kesişiminde çarpışıyor. Çarpışmanın etkisi ile savrulan otomobil, kaldırıma çarparak takla atıyor. - KOCAELİ
Haber Yayın Tarihi : 08.07.2019 04:58 Kaynak: İHA
Başiskele, Kocaeli, 3. Sayfa
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


ABD'de, aşırı yağışlardan çöken yol otomobili böyle yuttu Yerli otomobilde imzalar atılmaya başlandı! 62 şirketle görüşülüyor Freni patladığı için iki araca çarpan zift tankerinin devrilmesi nedeniyle yaralılar kepçeyle kurtarıldı Zorunlu trafik sigortasındaki teminatlar arttı! Hasar karşılama tazminatı 39 bin liraya yükseldi

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.7.2019 18:20:23. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Hafif ticari araçla çarpışan otomobil böyle takla attı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]