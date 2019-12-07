Son Dakika Haberleri: Hafif ticari araçla çarpışan otomobil refüje çıktı: 1 yaralı
Son Dakika 3. Sayfa Hafif ticari araçla çarpışan otomobil refüje çıktı: 1 yaralı - Son Dakika

Hafif ticari araçla çarpışan otomobil refüje çıktı: 1 yaralı

6 saat önce

Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde yaşanan trafik kazasında hafif ticari araçla çarpıştıktan sonra refüje çıkan otomobilin sürücüsü yaralandı.

Hafif ticari araçla çarpışan otomobil refüje çıktı: 1 yaralı, System.String[]

Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde yaşanan trafik kazasında hafif ticari araçla çarpıştıktan sonra refüje çıkan otomobilin sürücüsü yaralandı.


Kaza, Güvenlik Caddesi ile Hacı Bayram Caddesi'nin kesiştiği kavşakta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Duran Özdemir'in kullandığı 46 EF 799 plakalı hafif ticari araçla Serhan Küçük idaresindeki 46 EN 088 plakalı otomobil kavşakta çarpıştı. Çarpışma sonucu savrulan otomobil, refüje çıktı. Kazada otomobil sürücüsü Küçük, yaralandı. Yaralı sürücüye ilk müdahale çevredeki vatandaşlarca yapıldı. Yaralı, olay yerine çağrılan 112 Acil Servis ekiplerince Elbistan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedavisine burada devam edilen yaralı Serhan Küçük'ün sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri de otomobilden gaz sızıntısına karşı önlem aldı.


Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı. - KAHRAMANMARAŞ

Kahramanmaraş, Elbistan, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 07.12.2019 02:46 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Otomobil satışları faiz düşüşüyle gaza bastı
Astsubay, otomobiliyle yaptığı kazada hayatını kaybetti Silivri'de vücudunda çürüklerle evde bulunan kişi hastanede öldü İki ev arkadaşını boğazından bıçaklayan şüpheli cinsel istismara maruz kaldığını iddia etti

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.12.2019 21:31:51. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Hafif ticari araçla çarpışan otomobil refüje çıktı: 1 yaralı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]