Hafif ticari araçla çarpışan panelvan devrildi: 1 yaralı - Son Dakika
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Hafif ticari araçla çarpışan panelvan devrildi: 1 yaralı

19.03.2022 01:34
Hafif ticari araçla çarpışan panelvan devrildi: 1 yaralı

Malatya'da hafif ticari araçla çarpışan panelvan minibüs devrildi.

Malatya'da hafif ticari araçla çarpışan panelvan minibüs devrildi. Kazada 1 kişi yaralandı.

Kaza, Malatya- Ankara karayolu Özsan Sanayi Sitesi mevkiinde meydana geldi.

Edinilen bilgilere göre, İ.B. yönetimindeki 44 ADM 855 plakalı Volkswagen marka panelvan minibüs önünde seyir eden Y.Ö. idaresindeki 44 T 0430 plaka Fiat marka hafif ticari araca arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan araç devrilirken, kazada araçta yolcu olarak bulunan M. İ. yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

İlk müdahalesi olay yerinde yapılan yaralı daha sonra Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - MALATYA

Hafif ticari araçla çarpışan panelvan devrildi: 1 yaralı
Hafif ticari araçla çarpışan panelvan devrildi: 1 yaralı
Hafif ticari araçla çarpışan panelvan devrildi: 1 yaralı

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Volkswagen, Minibüs, Malatya, Tragger, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Hafif ticari araçla çarpışan panelvan devrildi: 1 yaralı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Hafif ticari araçla çarpışan panelvan devrildi: 1 yaralı - Son Dakika
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