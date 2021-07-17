Hafif ticari araçla çarptığı eşi öldü, gözaltına alındı - Son Dakika

DENİZLİ'nin Çal ilçesinde, Mustafa Acun'un (84) hafif ticari araçla çarptığı eşi Fatma Acun (87) hayatını kaybetti. Kaza sonrası Acun, gözaltına alındı.

Kaza, dün akşam kırsal Alfaklar Mahallesi'nde meydana geldi. Mustafa Acun, kullandığı 20 V 9987 plakalı hafif ticari araçla evinin yanındaki alana bağladıkları koyunlarını yemleyen eşi Fatma Acun'a çarptı. Komşularının bildirmesiyle kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlileri, yaptığı kontrolde, Fatma Acun'un yaşamını yitirdiğini belirledi. Jandarma ve savcının olay yerindeki incelemesinin ardından Acun'un cansız bedeni, Çal Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Soruşturma başlatan jandarma, Mustafa Acun'u gözaltına aldı.