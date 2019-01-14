Son Dakika Haberleri: Hafif Ticari Araçla Kamyon Çarpıştı: 1 Ölü, 3 Yaralı

Hafif Ticari Araçla Kamyon Çarpıştı: 1 Ölü, 3 Yaralı

1 saat önce

Niğde'de hafif ticari araçla kamyonun çarpışması sonucu bir kişi öldü, 3 kişi yaralandı.

Hafif Ticari Araçla Kamyon Çarpıştı: 1 Ölü, 3 Yaralı, System.String[]
Niğde'de hafif ticari araçla kamyonun çarpışması sonucu bir kişi öldü, 3 kişi yaralandı.

Onur Şevenk (27) idaresindeki 50 EA 274 plakalı hafif ticari araç, Kayseri-Niğde kara yolunun Aktaş mevkisinde Osman Ümitli'nin kullandığı 66 AAE 210 plakalı kamyonla çarpıştı.

Kazada sürücü Şevenk ile Mert Demiral (19), Maksut Ulusoy (19) ve Recep Kömürcü (32) yaralandı.

Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan yaralılardan Demiral, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 14.01.2019 09:56 Kaynak: AA

Kayseri, Niğde, Güncel
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