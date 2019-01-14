Hafif Ticari Araçla Kamyon Çarpıştı: 1 Ölü, 3 Yaralı
1 saat önce
Niğde'de hafif ticari araçla kamyonun çarpışması sonucu bir kişi öldü, 3 kişi yaralandı.
Niğde'de hafif ticari araçla kamyonun çarpışması sonucu bir kişi öldü, 3 kişi yaralandı.
Onur Şevenk (27) idaresindeki 50 EA 274 plakalı hafif ticari araç, Kayseri-Niğde kara yolunun Aktaş mevkisinde Osman Ümitli'nin kullandığı 66 AAE 210 plakalı kamyonla çarpıştı.
Kazada sürücü Şevenk ile Mert Demiral (19), Maksut Ulusoy (19) ve Recep Kömürcü (32) yaralandı.
Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan yaralılardan Demiral, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 14.01.2019 09:56 Kaynak: AA
Fenerbahçeliler Büyükada'da Lefter'i Andı
Kadın Dizisinin Yeni Fragmanı Yayınlandı
El Şakası Nedeniyle Arkadaşını Öldürdü, Cezaevi İzninde Kendini Astı
Sürekli Şiddet Gördüğünü Söyleyen Genç Kız Nişanlısını Pompalı Tüfekle Öldürdü