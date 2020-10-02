Hafif ticari araçla kamyonun çarpıştığı kazada ölü sayısı 2'ye çıktı - Son Dakika

DENİZLİ'nin Tavas ilçesinde hafif ticari araçla kamyonun çarpıştığı kazada Mehmet İhsan Dağdeviren'in (53) ardından Celal Kurun (23) da tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi. Diğer yaralı Muhammet Mehmet Çiyancı'nın tedavisinin sürdüğü bildirildi.
?Kaza, çarşamba günü saat 15.00 sıralarında Tavas- Karacasu karayolu, Karahisar Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Karacasu'dan Tavas yönüne giden Efkan Zengin yönetimindeki 45 YZ 520 plakalı kamyon, tali yoldan kontrolsüz şekilde anayola çıktığı ileri sürülen Muhammet Mehmet Çiyancı yönetimindeki 20 HU 126 plakalı hafif ticari araca çarptı. Kazada, hurdaya dönen hafif ticari aracın sürücüsü Çiyancı ile yanındaki Celal Kurun ve Mehmet İhsan Dağdeviren yaralandı.Yoldan geçen diğer araç sürücülerinin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri tarafından sıkıştıkları araçtan çıkarılan yaralılar, ambulanslarla Tavas Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralılardan durumu ağır olan Dağdeviren Servergazi Devlet Hastanesi, Kurun Pamukkale Üniversitesi Hastanesi'ne sevk edildi. Yaralılardan Mehmet İhsan Dağdeviren doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı.Tedavisi süren yaralılardan Celal Kurun'dan da dün gece yaşamını yitirdi. Böylelikle kazada ölenlerin sayısı 2'ye yükselmiş oldu.
Muhammet Mehmet Çiyancı'nın ise Tavas Devlet Hastanesi'nde tedavisinin sürdüğü bildirildi.
Haber Yayın Tarihi: 02.10.2020 10:58 - Kaynak: DHA
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