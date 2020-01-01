Hafif ticari araçla minibüs çarpıştı: 4 yaralı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Hafif ticari araçla minibüs çarpıştı: 4 yaralı - Son Dakika

Hafif ticari araçla minibüs çarpıştı: 4 yaralı

6 saat önce

BURSA'nın İnegöl ilçesinde hafif ticari araçla, ara sokaktan çıkan minibüsün çarpıştığı kazada, 4 kişi yaralandı.

Hafif ticari araçla minibüs çarpıştı: 4 yaralı, System.String[]

BURSA'nın İnegöl ilçesinde hafif ticari araçla, ara sokaktan çıkan minibüsün çarpıştığı kazada, 4 kişi yaralandı.

Kaza, sabah saatlerinde İnegöl ilçesi Alanyurt yolu üzerinde meydana geldi. Mustafa Yavuz Keskin (25) yönetimindeki 16 JEB 52 plakalı hafif ticari araç, Ertuğrulgazi Mahallesi Ersoy Sokak'tan çıkan Turgut Aydın (27) yönetimindeki 16 ACJ 589 plakalı minibüsle çarpıştı. Savrulan minibüs devrildi. Kazada, sürücüler Keskin ve Aydın ile minibüsteki Faris Yılmaz (25) ve Yakup Bozkurt (26) yaralandı.

Yaralılar, ihbar üzerine bölgeye sevk edilen ambulanslarla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kaza nedeniyle kısa süreliğine kapanan yol, araçların kaldırılmasının ardından yeniden ulaşıma açıldı.


İnegöl, Sabah, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 01.01.2020 03:13 Kaynak: DHA
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