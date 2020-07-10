Hafif ticari araçla motosiklet çarpıştı: 2 yaralı - Son Dakika

ADIYAMAN'da, hafif ticari araçla çarpışan motosikletteki 2 kişi yaralandı.

Kaza, akşam saatlerinde Karapınar Mahallesi'nde meydana geldi. Uluder Yıldırım yönetimindeki 01 ADV 99 plakalı hafif ticari araçla Özgür Ünal'ın kullandığı 02 HP 722 plakalı motosiklet çarpıştı. Çarpmanın şiddetiyle savrulan motosiklet sürücüsü Ünal ve arkasındaki Ozan Ertürk yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerince ilk müdahalesi yapılan yaralılar ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu bildirildi.