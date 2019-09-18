Son Dakika Haberleri: Hafif ticari araçla öğrenci servisi çarpıştı: 7 yaralı
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Hafif ticari araçla öğrenci servisi çarpıştı: 7 yaralı

1 saat önce

ANTALYA'nın Gazipaşa ilçesinde, hafif ticari aracın, öğrenci servisine arkadan çarpması sonucu meydana gelen kazada, 3'ü çocuk, 7 kişi yaralandı.

Hafif ticari araçla öğrenci servisi çarpıştı: 7 yaralı, System.String[]

ANTALYA'nın Gazipaşa ilçesinde, hafif ticari aracın, öğrenci servisine arkadan çarpması sonucu meydana gelen kazada, 3'ü çocuk, 7 kişi yaralandı.

Kaza, saat 08.00 sıralarında Yeni Mahalle D-400 Karayolu üzerindeki Nüfus Müdürlüğü önünde bulunan kavşakta meydana geldi. Kırmızı yananınca trafik ışıklarında duran Ali Akyol'un kullandığı 07 C 50021 plakalı öğrenci servisine, Abdullah Baysöz yönetimindeki 27 ATK 56 plakalı hafif ticari araç arkadan çarptı. Kazada servis şoförü ve hafif ticari aracın sürücüsü Abdullah Baysöz ile beraberinde bulunan aynı aileden Serpil Baysöz (27), Saadet Baysöz (70), Yusufcan Baysöz (4), Muhammed Ali Baysöz (4), Banu Baysöz yaralandı. Servis aracındaki öğrencilerin yara almadan atlattığı kazanın ardından olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

İlk müdahaleleri olay yerinde yapılan yaralılar, ambulanslarla Gazipaşa Devlet Hastanesi'ne götürülerek, tedaviye alındı. Trafiğe kapanan yol, kazaya karışan araçların çekiciyle kaldırılmasının ardından normale döndü.

Gazipaşa, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 18.09.2019 11:57 Kaynak: DHA
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