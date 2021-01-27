Hafif ticari araçla otomobil çarpıştı: 1'i bebek 2 kişi yaralandı - Son Dakika

Hafif ticari araçla otomobil çarpıştı: 1'i bebek 2 kişi yaralandı

27.01.2021 22:08
Hafif ticari araçla otomobil çarpıştı: 1'i bebek 2 kişi yaralandı, System.String[]

Hafif ticari araçla otomobil çarpıştı: 1'i bebek 2 kişi yaralandı Sivas'ta hafif ticari araçla otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında biri bebek 2 kişi yaralandı.

Hafif ticari araçla otomobil çarpıştı: 1'i bebek 2 kişi yaralandı

Sivas'ta hafif ticari araçla otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında biri bebek 2 kişi yaralandı.

SİVAS - Sivas'ta hafif ticari araçla otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında biri bebek 2 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre kaza Emek Mahallesi Buhara caddesi üzerinde meydana geldi. G.Y. idaresindeki 58 HK 494 plakalı Mazda marka otomobil, G.A. İdaresindeki 58 NC 832 Plakalı Renault marka hafif ticari araçla kavşakta çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle araçlarda bulunan biri bebek iki kişi yaralandı. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralılar olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Numune Hastanesine kaldırıldı. Polis kaza ile ilgili inceleme başlattı.

Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Hafif ticari araçla otomobil çarpıştı: 1'i bebek 2 kişi yaralandı - Son Dakika


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