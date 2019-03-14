Hafif Ticari Araçla Otomobil Çarpıştı: 1 Ölü, 1 Yaralı
1 saat önce
Çorum'un Mecitözü ilçesinde hafif ticari araçla otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.
Çorum'un Mecitözü ilçesinde hafif ticari araçla otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.
Murat Yediren yönetimindeki 19 ZC 116 plakalı otomobil, Mecitözü-Amasya kara yolunun Köseeyüp köyü mevkisinde karşı yönden gelen Rafet Şahin'in kullandığı 19 UE 700 plakalı hafif ticari araçla çarpıştı.
Kazada, otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti, diğer aracın sürücüsü ise ağır yaralandı.
Yaralanan Şahin, diğer sürücülerin ihbarıyla gelen ambulansla Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
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Haber Yayın Tarihi : 14.03.2019 03:30 Kaynak: AA
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