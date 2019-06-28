Son Dakika Haberleri: Hafif ticari araçla otomobil çarpıştı: 1 ölü, 3 yaralı
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Hafif ticari araçla otomobil çarpıştı: 1 ölü, 3 yaralı

1 saat önce

Kastamonu'da hafif ticari araçla otomobilin çarpışması sonucu bir kişi öldü, 3 kişi yaralandı.

Hafif ticari araçla otomobil çarpıştı: 1 ölü, 3 yaralı, System.String[]
Kastamonu'da hafif ticari araçla otomobilin çarpışması sonucu bir kişi öldü, 3 kişi yaralandı.
Celal Ülgen'in kullandığı 37 EK 906 plakalı otomobil, Kastamonu- Araç kara yolu Kanlıgöl mevkisinde, İhsan Çingir idaresindeki 37 RA 913 plakalı hafif ticari araçla çarpıştı.
Çarpışmanın etkisiyle otomobilden yola fırlayan sürücü Ülgen, kaza yerinde yaşamını yitirdi.
Yaralanan hafif ticari araç sürücü ile beraberindeki Halime Bilen ve Ahmet Katırcı, ambulanslarla Kastamonu Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Haber Yayın Tarihi : 28.06.2019 01:42 Kaynak: AA
Kastamonu Araç, Kastamonu, Güncel
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