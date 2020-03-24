Hafif ticari araçla otomobil çarpıştı 1 ölü 4 yaralı - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Hafif ticari araçla otomobil çarpıştı 1 ölü 4 yaralı - Son Dakika

Hafif ticari araçla otomobil çarpıştı 1 ölü 4 yaralı

58 dakika önce

Osmaniye'de hafif ticari araçla otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi öldü 4 kişi de yaralandı.

Hafif ticari araçla otomobil çarpıştı 1 ölü 4 yaralı, System.String[]

Osmaniye'de hafif ticari araçla otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi öldü 4 kişi de yaralandı. Edinilen bilgiye göre kaza Güney Çevre yolu Dereobası köyü yakınlarında meydana geldi. Yasin G. İdaresinde ki 06 KIY 05 plakalı otomobil ile Mustafa Ok (28) idaresinde ki hafif ticari araç çarpıştı. Çarpışmanın ardından hurdaya dönen araçlarda bulunan 5 kişi yaralandı. Kazayı görenlerin ihbarı ile olay yerine ambulanslar sevk edildi. Yaralılar, olay yerinde yapılan müdahalenin ardından ambulanslarla Osmaniye'de ki çeşitli hastanelere kaldırıldı. Yaralılardan hafif ticari araç sürücüsü Mustafa Ok yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Otomobil sürücüsü Yasin G'nin de sağlık durumunun ağır olduğu ve hayati tehlikesinin sürdüğü öğrenildi. Diğer yaralıların tedavisi devam ediyor. Polis kaza ile ilgili, soruşturma başlattı. - OSMANİYE

Osmaniye, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.03.2020 01:40 Kaynak: İHA

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