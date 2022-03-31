Hafif ticari araçla otomobil çarpıştı: 1 ölü, 5 yaralı - Son Dakika

ELAZIĞ'da, hafif ticari araçla, otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi öldü, 5 kişi yaralandı.

Kaza, sabah saatlerinde Elazığ- Malatya kara yolu Baskil kavşağında meydana geldi. Sürücülerinin isimleri öğrenilemeyen 23 ABC 148 plakalı hafif ticari araç ile 34 NU 4129 plakalı otomobil çarpıştı. Otomobil refüje çıkarken, hafif ticari araç ise devrildi. Kazada, 6 kişi yaralandı. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı. Hafif ticari araçta bulunan Bahri Akbulut, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı.