HAFİF TİCARİ ARAÇLA OTOMOBİL ÇARPIŞTI 1 ÖLÜ, 6 YARALI - Son Dakika
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HAFİF TİCARİ ARAÇLA OTOMOBİL ÇARPIŞTI 1 ÖLÜ, 6 YARALI

09.09.2022 18:25

SİVAS'ta hafif ticari araç ile otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi öldü, 6 kişi yaralandı.

SİVAS'ta hafif ticari araç ile otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi öldü, 6 kişi yaralandı.

Kaza, saat 16.00 sıralarında Sivas- Ankara kara yolu Direkli- Bedirli köy yolu kavşağında meydana geldi. Abuzer Büyükpınar (30) yönetimindeki 58 TC 748 plakalı hafif ticari araç ile Seyfettin Akbulut (57) yönetimindeki 38 FF 558 plakalı otomobil çarpıştı. Kazada, otomobil sürücüsü Akbulut yaşamını yitirdi, yanındaki Şengül Akbulut (56) ile diğer aracın sürücüsü Abuzer Büyükpınar ve aynı aileden Şemsi Nur (20), Onur Eymen (2), Bedirhan (1) ve Sevim Büyükpınar (48) yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine AFAD ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırılarak tedaviye alındı. AFAD ekipleri tarafından çıkarılan Seyfettin Akbulut'un cenazesi ise Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nin morguna gönderildi. (DHA)

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Sivas'ta otomobil ile hafif ticari araç çarpıştı, 1 kişi öldü, 6 kişi yaralandı Sivas'ta otomobil ile hafif ticari araç çarpıştı, 1 kişi öldü, 6 kişi yaralandı REFÜJE ÇARPAN ARAÇ YAN YATTI; SAHİBİ, EHLİYETSİZ ÇALIŞANINA KIZDI REFÜJE ÇARPAN ARAÇ YAN YATTI; SAHİBİ, EHLİYETSİZ ÇALIŞANINA KIZDI
Kaynak: DHA

Tragger, Sivas, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel HAFİF TİCARİ ARAÇLA OTOMOBİL ÇARPIŞTI 1 ÖLÜ, 6 YARALI - Son Dakika

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SON DAKİKA: HAFİF TİCARİ ARAÇLA OTOMOBİL ÇARPIŞTI 1 ÖLÜ, 6 YARALI - Son Dakika
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