Son Dakika Haberleri: Hafif ticari araçla otomobil çarpıştı: 1 ölü, 8 yaralı
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Hafif ticari araçla otomobil çarpıştı: 1 ölü, 8 yaralı

1 saat önce

BURDUR'un Yeşilova ilçesi yakınlarında hafif ticari araçla otomobilin çarpıştığı kazada emekli sağlık memuru Ömer Akdemir (63) yaşamını yitirdi, 3'ü çocuk 8 kişi yaralandı.

Hafif ticari araçla otomobil çarpıştı: 1 ölü, 8 yaralı, System.String[]

BURDUR'un Yeşilova ilçesi yakınlarında hafif ticari araçla otomobilin çarpıştığı kazada emekli sağlık memuru Ömer Akdemir (63) yaşamını yitirdi, 3'ü çocuk 8 kişi yaralandı.

Kaza, saat 19.00 sıralarında Denizli- Yeşilova karayolunun 9'uncu kilometresindeki Güney köyü yakınlarında meydana geldi. Yeşilova'dan Denizli yönüne giden Müslüm Koçhan (39) yönetimindeki 47 PG 833 plakalı hafif ticari araç, karşı yönden gelen Süleyman Can Analık (28) yönetimindeki 07 MET 33 plakalı otomobil kafa kafaya çarpıştı.

Kazanın ardından olay yerine çok sayıda jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi. Kazada hafif ticari araç sürücüsü Müslüm Koçhan, aynı araçtaki Betül Koçhan (5), Berat Koçhan (9), Burak Koçhan (10) ve Tuba Koçhan (36) ile diğer aracın sürücüsü Süleyman Can Analık ve araçta bulunan Ömer Akdemir, Belgin Yaşar (19) ile Ömer Doğu Akdemir (18) yaralandı.

HASTANEDE KURTARILAMADI

Olay yerinde ilk müdahalesi yapılan yaralılar ambulanslarla çevredeki hastanelere götürülerek tedaviye alındı. Yaralılardan Ömer Akdemir, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Diğer yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu ve tedavilerinin sürdüğü belirtildi.

Sağlık Memuru, Yeşilova, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 22.08.2019 09:56 Kaynak: DHA
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