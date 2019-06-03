Son Dakika Haberleri: Hafif ticari araçla otomobil çarpıştı: 2 yaralı
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Hafif ticari araçla otomobil çarpıştı: 2 yaralı

19 dakika önce

Niğde'de otomobil ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.

Hafif ticari araçla otomobil çarpıştı: 2 yaralı, System.String[]
Niğde'de otomobil ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.
Hüsamettin Tok idaresindeki 53 LA 552 plakalı hafif ticari araç, Gümüşler kavşağında İbrahim Yılmaz'ın kullandığı 50 AAS 426 plakalı otomobil ile çarpıştı.
Takla atan araçta sıkışan Tok, Niğde Belediyesi itfaiye ekipleri tarafından sıkıştığı yerden çıkarıldı.
Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan yaralılardan Tok'un durumunun ağır olduğu öğrenildi.
Haber Yayın Tarihi : 03.06.2019 07:35 Kaynak: AA
Gümüşler, İbrahim Yılmaz, Niğde, Güncel
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