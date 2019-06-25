Son Dakika Haberleri: Hafif ticari araçla otomobil çarpıştı: 2 yaralı
Son Dakika Güncel Haber

Hafif ticari araçla otomobil çarpıştı: 2 yaralı

1 saat önce

KOCAELİ'nin Gölcük ilçesinde, hafif ticari araç ile otomobilin çarpışması sonucu 1'i çocuk 2 kişi yaralandı.

Hafif ticari araçla otomobil çarpıştı: 2 yaralı, System.String[]
KOCAELİ'nin Gölcük ilçesinde, hafif ticari araç ile otomobilin çarpışması sonucu 1'i çocuk 2 kişi yaralandı. 
Kaza, öğle saatlerinde, Donanma Mahallesi Kerimağa Caddesi'nde meydana geldi. Barış Ç. yönetimindeki 34 AAG 792 plakalı hafif ticari araç, kavşakta, Didem Ş. yönetimindeki 10 AHJ 89 plakalı otomobille çarpıştı. Kazada, hafif ticari araç sürücüsü Barış Ç. ile otomobildeki 12 yaşındaki Erdem Y. yaralandı. Kazayı görenlerin ihbarıyla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Gelen sağlık görevlilerince ilk müdahalesi yapılan yaralılar ardından Gölcük Necati çelik Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı.
Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.


- Kocaeli
Haber Yayın Tarihi : 25.06.2019 04:47 Kaynak: DHA
Gölcük, Kocaeli, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Çocuklarının isteği üzerine bebek yapımına başladı, şimdi taleplere yetişemiyor LGS sonucu yüzünden babası ile tartışırken balkondan atlayan genç kurtarılamadı Babasını uyurken öldüren 13 yaşındaki çocuk 8 ay sonra tahliye edildi AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: İmamoğlu'nu tebrik ederiz, İstanbul'a hayırlı olsun

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.6.2019 18:30:13. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Hafif ticari araçla otomobil çarpıştı: 2 yaralı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]